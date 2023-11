Benfica vence Belenenses

O Benfica foi ao Restelo derrotar o Belenenses por 31-25 (com 16-11 ao intervalo), em jogo da 13.ª jornada do campeonato nacional.Ole Rahmel, com oito golos, destacou-se nas águias, sendo que Tiago Monteiro Pereira, com nove, foi o artilheiro da equipa do Restelo.O Benfica mantém o terceiro lugar na classificação, agora com 31 pontos, estando a cinco do líder Sporting, que recebe ainda hoje (19h00) o ABC, sendo que o FC Porto, segundo com 33, desloca-se este domingo ao reduto do Póvoa.Já o Belenenses é sétimo, com 22 pontos.