Sporting-FC Porto, em direto

Daymaro Salina: «Esperamos que seja um bom jogo e que no domingo estejamos na final»

"O objetivo [do FC Porto] é igual ao das outras equipas, que é levantar o troféu. É um clássico e vai ser difícil, como têm sido nos últimos anos, os jogos entre as duas equipas. Esperamos que seja um bom jogo e que no domingo estejamos na final", atirou o jogador do FC Porto, também na antevisão ao duelo de hoje.