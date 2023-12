Benfica-Sporting, em direto

há 37 min 16:39

Dérbi no andebol para decidir o vencedor da Supertaça

Boa tarde! Seja bem-vindo/a ao acompanhamento em direto do dérbi entre Benfica e Sporting, na final da Supertaça de andebol, um encontro que tem início agendado para as 18 horas, em Santo Tirso.

O Sporting chega à decisão depois de ter eliminado o FC Porto na meia-final, por 35-34, com um golo de Martim Costa no último segundo. Já o Benfica apurou-se para este encontro depois de eliminar o Marítimo na outra meia-final, com um triunfo por 37-31.