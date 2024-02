Sporting isola-se no comando do Campeonato

O Sporting esmagou (41-16) ontem o Vitória de Setúbal, colocando a nu as diferenças entre o líder, que se isolou na tabela, e o lanterna vermelha do Campeonato, em jogo atrasado da 14.ª ronda, invertida na ordem das equipas.Ainda com a embalagem do Europeu da Alemanha, Kiko Costa (7 golos) e Pedro Portela (4) desde cedo começaram a fazer estragos ao adversário, perante uma equipa sadina pouco agressiva.Os leões entraram com muita gana e fizeram um parcial de 5-0, enquanto o Vitória de Setúbal tentou contrariar, mas ao ensaiar o seu 7 contra 6 no ataque acabou por se suicidar.O Sporting defendeu com muita eficácia e criou inúmeros contra-ataques, aos quais Pedro Tonicher não teve hipótese de responder, pelo que os leões chegaram ao intervalo com uma significativa vantagem de 14 golos (22-8).Veio a 2.ª parte e a equipa sadina conseguiu minimizar os prejuízos, ao voltar ao sistema de ataque organizado, mas no momento da finalização estavam lá os guardiões leoninos para defenderem e lançarem o venenoso contra-ataque, perante um Vitória de Setúbal sem capacidade de recuperação defensiva.Pelo Sporting, apenas o guarda-redes Andre Kristensen não marcou. Pelo Vitória de Setúbal, Nuno Roque foi o mais produtivo, com 6 golos.