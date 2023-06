ABC já está inscrito na Liga Europeia: «Conseguimos apoios de patrocinadores e sócios»

O ABC já está inscrito na Liga Europeia, depois de conseguir apoios para regressar às provas da EHF.Com o quarto lugar no Campeonato, o clube de Braga garantiu o direito desportivo para acompanhar Sporting (2.º), Benfica (3.º) e Águas Santas (5.º), mas teve de angariar 100 mil euros para as despesas extra."Conseguimos apoios de patrocinadores e sócios, que permitiram ultrapassar as necessidades financeiras. Apresentaremos a equipa para a nova época em breve", revelou o antigo internacional e atual presidente Carlos Matos, em declarações aPara o dirigente, o ABC cumpriu os objetivos. "Apontámos o quarto lugar e andámos sempre nos cinco primeiros, conseguindo o quarto posto na última jornada do Campeonato. Não julgo que seja surpreendente para quem conhece o ABC, estamos felizes. Somos uma das melhores equipas em Portugal, há um caminho a percorrer, mas em breve chegaremos aos títulos", finalizou Carlos Matos.