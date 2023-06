ABC recolhe fundos para disputar competições europeias

View this post on Instagram A post shared by ABC Braga/UMinho (@abcdebragaoficial)

O ABC de Braga está a recolher fundos para fazer face às despesas da participação nas eliminatórias da Taça EHF, depois de garantir o montante necessário para a inscrição na competição.Nesta temporada, o clube bracarense ficou no quarto posto do campeonato de andebol, posição que lhe permite disputar a 1.ª eliminatória da prova. Depois de assegurados os 100 mil euros necessários para a inscrição, o objetivo agora passa por garantir verbas que cubram as despesas associadas às viagens, alojamentos e alimentação decorrentes da possível entrada na fase de grupos.O ABC de Braga explicou nas suas redes sociais que existem três formas de ajudar o clube – tornar-se sócio, participar na campanha de crowdfunding (criada por um sócio do clube) ou aliar empresas ao clube.A primeira mão da 1.ª eliminatória da Taça EHF disputa-se a 26 ou 27 de agosto. Já a 2.ª mão ocorre a 2 ou 3 de setembro.