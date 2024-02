Académica Handball Cup começa este domingo apadrinhada por três internacionais portugueses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Académica Handball Cup by MultiOpticas, o torneio de Carnaval da Associação Académica de São Mamede, arranca já este domingo e prolonga-se até terça-feira, com provas nos escalões sub-14, sub-16 e sub-18.Uma competição apadrinhada pelos internacionais portugueses Diogo Rêma, Rui Silva e António Areia, que fizeram parte da Seleção Nacional que recentemente terminou o Europeu no 7.º lugar.