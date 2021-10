Adalsteinn Eyjolfsson: «No final os time-out e as paragens não foram benéficas para o jogo»

O Sporting recebeu e derrotou esta terça-feira os suícos do Kadetten Schaffhausen, por 29-28, na partida inaugural do Grupo D da Liga Europeia. No final da partida, Adalsteinn Eyjolfsson, técnico dos suíços, considerou que a sua equipa teve as melhores ocasiões da partida, mas os leões foram mais acertivos no momento certo.





"Foi um jogo muito intenso. As duas equipas não foram muito felizes nas habilidades atacantes esta noite. Tivemos as melhores situações de jogo. Neste jogo, com dois cartões vermelhos, com várias exclusões, foi muito difícil. O Sporting no momento certo foi mais clarividente e esteve bem", começou por dizer."Na ponta final, os time-out e as paragens não foram benéficas para o jogo, mas não sou o árbitro, não me compete a mim decidir. Não quero manipular de forma nenhuma o resultado final", reiterou, finalizando com uma mensagem para os verdes e brancos: "Parabéns ao Sporting pela vitória, foi um bom resultado".