Ádám Juhász é reforço do Benfica

Ádám Juhász é reforço da equipa de andebol do Benfica para a época de 2022/23, anunciou esta sexta-feira o clube da Luz.O central húngaro, de 26 anos, vem do Tatabánya KC e assume que jogar na Luz "é uma grande oportunidade". "O Benfica é um dos maiores clubes da Europa, nomeadamente no andebol onde recentemente venceu a EHF European League. Vir para este clube é um grande desafio, estou ansioso por me juntar à equipa e fazer parte do Benfica", destacou em entrevista à BTV.Juhász mostra-se ambicioso e acredita na qualidade do plantel das águias. "Quero ganhar todos os jogos que jogarmos. Esse será o meu principal objetivo para a próxima época. Vamos ver o que acontece, mas o Benfica é uma equipa forte o suficiente para lutar por todos os títulos", sublinha, deixando uma mensagem aos adeptos. " "Estou ansioso por estar com os adeptos, jogar e vencer por eles."