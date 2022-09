Águas Santas brilha no Restelo

O Águas Santas somou, depois de bater o tricampeão FC Porto, a segunda vitória no Campeonato à 2.ª jornada, ao bater (29-27), na tarde deste sábado, o Belenenses em pleno Pavilhão Acácio Rosa, em Lisboa.A turma do Restelo dominou a primeira parte (16-13), mas viu-se surpreendida no tempo complementar pelo rival, com quem vai disputar a eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europeia.Os maiatos tiveram em Miguel Pinto (9 golos) o seu grande trunfo, bem secundado por João Furtado (6) e Afonso Lima (5), contrariando o empenho de Tiago Ferro (6) e Gonçalo Nogueira (5) pela equipa de Belém.As duas equipasa voltam a encontrar-se esta terça-feira no Restelo, na 1.ª mão do playoff de acesso à fase de grupos da Liga Europeia, enquanto a 2.ª mão, em Águas Santas, disputa-se a 4 de outubro.