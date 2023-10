Águas Santas empata com FC Porto no Campeonato

O Águas Santas travou esta terça-feira o FC Porto, ao empatar (32-32) na receção aos tetracampões, em jogo da 6.ª jornada do Campeonato.Mesmo assim, os dragões, que perderam os primeiros pontos esta época, isolaram-se na liderança, à condição, pois o Sporting, que tem um jogo a menos, pode saltar para o comando, se superar esta quarta-feira (20h00) o Belenenses no João Rocha.A turma maiata foi muito aguerrida. Equilibrou no início (3-3), deixou-se surpreender por uma desvantagem de 4 golos (8-12), mas deu sempre boa réplica, reduzindo até ao intervalo (15-17).O FC Porto parecia ter o jogo controlado quando consolidou a vantagem (21-17) no reinício, mas os comandados de Ricardo Moreira aumentaram a pressão defensiva e ganharam bolas para o contra-ataque, com eficácia nas situações de empty-goal, face ao sete contra seis ensaiado pelo treinador Carlos Resende.Até que aos 52 minutos, o Águas Santas foi para a frente no marcador (29-28), fazendo tremer os dragões, a sofrerem também a contrariedade de verem sair Victor Iturriza lesionado no pé esquerdo.Mesmo assim, o FC Porto voltou a comandar (31-30 e 32-31), mas a turma anfitriã empatou a 3 segundos do fim.A bola ainda foi ao centro do terreno, mas o último remate do FC Porto foi inofensivo.Miguel Baptista e Pedro Cruz brilharam pelo Águas Santas, com 5 golos cada, bem secundados por Fábio Teixeira, Miguel Pinto e João Furtado (4 cada).Pelo FC Porto, Jakob Mikkelsen (7) e Pedro Valdés (5) foram os mais esclarecidos no ataque.