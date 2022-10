Alavarium derrota HB Käernajeng e ganha vantagem na Taça Europa feminina

A equipa feminina de andebol do Alavarium colocou-se este sábado em vantagem na segunda eliminatória da Taça Europa ao vencer por 29-20 o HB Käernajeng, no Luxemburgo, entreabrindo as portas do apuramento.

A formação do Alavarium, que ao intervalo vencia por 14-11, volta a defrontar domingo o HB Käernajeng, novamente em Bascharage, no Luxemburgo, dado os dois clubes terem acordado a realização das duas mãos da eliminatória no grão-ducado.

O encontro foi marcado pelo equilíbrio até aos 10-10, altura em que a equipa portuguesa, com um parcial de 4-1, chegou ao intervalo a vencer por 14-11, alcançando uma vantagem de três golos pela primeira vez na partida.

Na segunda parte, o equilíbrio manteve-se até aos 19-17, altura em que, com nove golos consecutivos, a explorar a ineficácia das luxemburguesas, a formação do Alavarium disparou para uma vantagem de 11 golos, chegando aos 28-17.

O encontro terminou com o Alavarium controlar a vantagem de nove golos que leva para o jogo da segunda mão.

Diana Oliveira, com 11 golos, foi a jogadora lusa em destaque na finalização, secundada por Carolina Justino, com seis, e Sara Rodrigues, com quatro, enquanto nas luxemburguesas a jogadora mais concretizadora foi Tina Welter, com 10.