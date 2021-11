Alemanha chama Djibril M'Bengue do FC Porto

A Alemanha, que joga com Portugal esta sexta-feira e domingo, respetivamente, no Luxemburgo e em Dusseldorf, concovou o lateral direito do FC Porto Djibril M'Bengue.





Devido à lesão de Fabian Wiede (Fuchse Berlin)o seleccionador germânico Alfred Gislason, chamou Djibril M'Bengue para os dois jogos de preparação com os Heróis do Mar, dadas as boas exibições do artilheiro na Liga dos Campeões.Aos 29 anos, Djibril M'Bengue chegou ao Porto em 2018, oriundo do TVB Stuttgard, tendo conquistado dois campeonatos, duas Taças e duas Supertaças.