Alexis Borges: «Está tudo nas nossas mãos»

Depois do emotivo empate frente ao Brasil no arranque da Main Round, Portugal está obrigado a ganhar os próximos dois jogos para sonhar com o apuramento para os quartos-de-final do Mundial. Segue-se um duelo com Cabo Verde, na sexta-feira (14h30), onde a Seleção não pode falhar."Todos os jogos são importantes e ontem foi um empate com sabor amargo mas eu acredito que está tudo nas nossas mãos. Não só porque dependemos de nós e porque ainda existe essa possibilidade, portanto, temos que lutar até ao fim e chegar ao jogo de Cabo Verde com a mesma responsabilidade e o mais importante é que, depois de um mau resultado, conquistemos uma vitória para voltarmos a ter boas sensações", comentou Alexis Borges, em declarações reproduzidas pela FPA."O mais importante é entrarmos focados e com o objetivo de ganharmos o jogo desde o primeiro minuto. Temos que continuar a fazer o nosso trabalho e a vitória irá chegar", prosseguiu o pivô luso-cubano.Depois de Cabo Verde, Portugal termina a Main Round diante a anfitriã Suécia no domingo.