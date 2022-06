Alexis Borges marca o melhor golo da Final-4 da Liga Europeia

A conquista épica do Benfica da Liga Europeia vai ficar para a história e continua a dar dividendos na Luz, com as águias a deslumbrarem o andebol internacional após triunfo (40-39, com prolongamento) na final frente aos alemães do Magdeburg. Assim, a EHF elegeu os cinco melhores golos da Final-4 do Altice Arena, disputada em Lisboa, com Alexis Borges, de 30 anos, a ficar na frente da lista. Tudo aconteceu com o golo decisivo da vitória dos encarnados, quando o possante pivô, internacional luso-cubano, recebeu a bola de Belone Moreira e marcou o 40º golo dos encarnados.

Já o guarda-redes hispano-russo, Sergey Hernandez (26), também foi eleito com o top-5 e top-2 das cinco melhores defesas, que foram registadas no triunfo (26-19) do Benfica frente aos polacos do Wisla Plock nas meias-finais e na final ante o Magedburg, respetivamente.

Hoje, a equipa dos encarnados volta a conviver com os adeptos, pelo que vai estar a partir das 19 horas na Benfica Official Store do Estádio da Luz, com vários dos heróis a disponibilizarem-se para darem autógrafos.