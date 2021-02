Alfredo Quintana luta pela vida após sofrer paragem cardiorrespiratória no treino do FC Porto

Alfredo Quintana está neste momento a lutar pela vida após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no treino do FC Porto, esta segunda-feira, apurou Record. Após a paragem cardíaca, o guarda-redes dos dragões e da Seleção Nacional foi de pronto assistido mas apesar da celeridade do processo o jogador acabou por ficar alguns instantes sem oxigénio.





Aquando do anúncio da notícia, o nosso jornal sabe que foi grande a consternação e o choque generalizado entre Federação e membros de outras equipas, que de pronto tentaram saber o que tinha acontecido a um jogador muito querido e respeitado na modalidade, inclusivamente ao nível mundial.Como o FC Porto deu conta, o "atleta sofreu durante o treino de hoje uma paragem cardiorrespiratória, tendo sido prontamente assistido com o apoio de uma viatura do INEM. Depois de estabilizado, foi transportado para o Hospital de São João, onde se encontra internado."Recorde-se que Quintana foi recentemente um dos presentes da Seleção Nacional no Mundial do Egito.