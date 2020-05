Alfredo Quintana reage à decisão da Federação: «Ridículo!»

Alfredo Quintana, guarda-redes do FC Porto e da Seleção, voltou a criticar a decisão da Federação de não ter atribuído o título. “A Federação não atribui o campeão, mas atribui a equipa que vai na próxima temporada à Liga dos Campeões. Ridículo. Resta-nos fazer as nossas próprias medalhas e a nossa Taça”, escreveu no Instagram. Também o seu colega Diogo Branquinho publicou um texto semelhante.