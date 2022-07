Ander Izquierdo é reforço do Benfica

O Benfica anunciou, esta quinta-feira, a contratação do internacional espanhol Ander Izquierdo para a equipa de andebol, proveniente do Helvetia Anaitasuna.O jovem, de 22 anos, agradeceu a oportunidade e definiu-se como um "jogador muito competitivo, rápido e polivalente". "Estou muito agradecido por ingressar num clube tão grande como o Benfica, com uma massa associativa espetacular. Joguei sempre na minha cidade, cresci e agora queria algo mais, novas experiências. O Benfica deu-me essa oportunidade. É um clube muito grande, com muita fama, muitos adeptos e modalidades. Isso atrai muita gente, de muitos países. É um clube que chama a atenção, estou encantado com o Benfica", referiu aos meios oficiais das águias.E prosseguiu: "Tenho 22 anos e muito mais tempo para mostrar o que tenho, as minhas capacidades, aportar isso à equipa. Vou tentar aprender muito, conhecer os colegas, os métodos de Chema Rodríguez e ganhar títulos na próxima temporada. Sou um jogador muito competitivo, rápido e polivalente que remata de fora e disposto a aprender e a evoluir", frisou.