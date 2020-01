André Gomes: «Jogo com Noruega é para vencer»

É com espírito ganhador que Portugal vai encarar o jogo desta quarta-feira frente à Noruega, que vai decidir o vencedor do grupo D do Europeu, em Trondheim. Os portugueses, que enviaram a França para casa, foram ontem muito solicitados pela imprensa norueguesa, surpreendida com a capacidade da seleção.





O lateral do FC Porto, André Gomes, 21 ano, tem sido considerado um dos grandes talentos deste campeonato e ontem não deixou dúvidas quanto às intenções das quinas. "Vai ser o jogo mais difícil, contra a melhor equipa do grupo e que joga em casa. Mas queremos vencer, de modo a transitarmos para a mais round com os 2 pontos", afirmou