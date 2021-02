André Villas-Boas revela como Alfredo Quintana se tornou guarda-redes

André Villas-Boas partilhou nas redes sociais uma história sobre Alfredo Quintana, que lhe foi contada por Pedro Silva, professor do falecido guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e que também é seu adjunto.





Villas-Boas, que está desempregado desde que se despediu do Marselha, relata que Quintana contou a Pedro Silva como chegou a guarda-redes de andebol."Alfredo Quintana 1988-2021Partilho com vocês uma história contada pelo meu adjunto Pedro Silva, seu professor na FADEUP.'Uma vez no fim de uma aula ficamos sentados a conversar no sintético da faculdade. Contou-me como chegou a guarda redes. Um dia, quando ainda estava em Havana, foram jogar fora contra alguém e o guarda-redes faltou. Ele, que jogava à frente foi para a baliza, e assim nasceu a lenda. 'Foi a melhor coisa que me aconteceu Prof' - disse-me! Uns anos mais tarde foi descoberto pelo FC Porto num torneio no Chile. Veio para Portugal e começou a jogar no Porto. Foi campeão e amava a cidade e o clube. Casou com uma portuguesa e teve uma filha. Não queria sair do Porto! Era um dragão! Se não tivesse ido para a baliza naquele dia, talvez tivesse sido apenas mais um menino nas ruas de Havana, talvez ainda entre nós, mas sem nunca ter vivido o sonho que estava a viver quando o conheci!'Descansa em paz querido Alfredo Quintana.Os meus mais sentidos pêsames a toda a sua família."