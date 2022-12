António Areia: «Estou super motivado, não há qualquer desânimo»

António Areia recusa a ideia de estar a passar um momento de menor fulgor. Em Málaga, na antevisão ao jogo deste sábado frente ao espanhóis do Granollers, na meia-final da Supertaça Ibérica, o ponta do FC Porto sublinhou que "não há desânimo"."Se as coisas correm menos bem faz parte do desporto. Estou super motivado, não há qualquer desânimo", disse António Areia.Os dragões chegam a Málaga depois de uma derrota na quarta-feira, em Odense, frente aos dinamarqueses do GOG. O jogador do FC Porto recusa falar em cansaço. "Nós gostamos de estar em constante competição. O Granollers tem feito uma época muito boa, estão a fazer grandes resultados. É uma equipa ao estilo espanhol. Estamos preparados para encarar este jogo. Nós temos vindo a melhorar bastante e é com esse foco que continuamos a jogar. São quatro excelentes equipas em competição. É incrível este tipo de iniciativas, neste caso a criação da Supertaça Ibérica."O FC Porto joga a meia-final pelas 15h45 frente ao Granollers, vice-campeão espanhol. Em caso de vitória segue para a final onde vai defrontar o vencedor da outra meia-final entre Barcelona e Sporting.