António Areia: «Guarda-redes da Noruega foi um monstro»

Os jogadores portugueses reconhecem que a Noruega foi superior na vitória diante de Portugal, em particular um jogador. "É preciso ter calma e começar já a preparar o próximo jogo. O guarda-redes da Noruega fez uma excelente exibição. Esteve a um grande nível. Foi um monstro", disse António Areia, ao mesmo tempo que admitiu que a equipa portuguesa demonstrou "alguma inexperiência. Estivemos muito tempo sem disputar o Europeu, mas temos dado conta do recado, passando à ronda principal. A Noruega esteve muito bem nas transições e nós, pelo contrário, não estivemos tão bem nas recuperações defensivas".





Já Rui Silva definiu o encontro desta noite como "um jogo muito difícil, no qual cometemos alguns erros que permitiram vários contra-ataques à Noruega, que, com isso, se conseguiu distanciar no marcador. Depois, tentámos recuperar, mas não conseguimos. Vamos com zero pontos para a ronda principal, mas com a convicção que podemos fazer mais do que já fizemos". E tal como o companheiro elogiou o ambiente. "O público foi espetacular".Já o Harald Reinkind, jogador da seleção norueguesa, teceu elogios à Seleção Nacional. "Portugal deu-nos muita luta hoje, mas conseguimos concretizar o objetivo de chegar com dois pontos conquistados à ronda principal. Foi preciso lutarmos muito para superar a seleção portuguesa e acho que lidámos com o 'sete contra seis' de Portugal, aproveitando para marcar vários golos em contra-ataque. Foi fantástico jogar num pavilhão com 9.000 espetadores a apoiarem-nos e agora vamos tentar chegar às meias-finais".