António Areia: «Título com sentimento especial dedicado a Quintana»

Depois do triunfo (35-32) diante do Águas Santas, o internacional, em declarações à reportagem da Porto Canal, dedicou o título a Alfredo Quintana, guarda-redes tragicamente falecido a 26 de fevereiro após uma paragem cardio-respiratória."Conseguimos o principal objetivo, com um sentimento especial por Alfredo Quintana, uma pessoa que nos vai fazer falta para sempre. Foi um ano longo e complicado, difícil de ultrapassar, mas ele também nos ajudou e a festa é com ele, um espírito indomável, que ajudou a construir este grande grupo e esta grande família", considerouJá o pivô, capitão dos dragões, alinhou pelo mesmo diapasão: "Época muito difícil por tudo o que aconteceu. Dedicamos o título a um grande irmão. A equipa está de parabéns, por tudo o que sofremos, mas sem desistir de lutar."O treinadortambém festejou com champagne: "Estou muito orgulhoso, foram muitas emoções por causa do falecimento de Alfredo. Mas superámos as dificuldades e continuámos a vencer por ele. Este triunfo também é de Quintana.", diretor do FC Porto, tem sido o grande obreiro da secção portista: "Todos os títulos são importantes, sendo este campeonato diferente por todas as circunstâncias, pois todos tínhamos por Alfredo Quintana um grande carinho. A equipa ficou perturbada em alguns momentos, mas demonstrou que quer ser sempre melhor. Temos dominado na última década e mais não digo, porque prefiro trabalhar que a falar."