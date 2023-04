Após deixar Governo em sobressalto, ex-adjunto de João Galamba orientou andebol do Benfica

Frederico Pinheiro, antigo adjunto do ministro João Galamba que está envolvido em polémica, é treinador de andebol com o segundo grau do título profissional, desempenhando atualmente funções de treinador das equipas femininas sub-21 e sub-18 do Benfica.

E ontem, o adjunto exonerado por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" no Ministério das Infraestruturas esteve em ação ao serviço das sub-18 encarnadas. Num encontro realizado no pavilhão da Escola Quinta de Marrocos, na Estrada de Benfica, a equipa de Frederico Pinheiro bateu o Gil Eanes por 43-35, num duelo a contar para a 9ª jornada da Zona 3 da 2ª fase do campeonato da categoria. A equipa das jovens encarnadas está na liderança, com 24 pontos, à frente do JAC Alcanena (menos um jogo).

No site da Federação de Andebol de Portugal está indicado que Frederico Pinheiro já orientou o Liceu Passos Manuel e Clube Desportivo Escolar Camões.