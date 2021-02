Augusto Roxo: «Foi uma surpresa, Quintana é um atleta fantástico ao nível físico»

O médico da Seleção Nacional de andebol, Augusto Roxo, manifestou-se surpreendido com a paragem cardiorrespiratória sofrida por Alfredo Quintana, guarda-redes de Portugal e do FC Porto.





"Ainda não sei bem o que lhe aconteceu, apenas que caiu inanimado no treino da manhã, que foi assistido e transportado para o Hospital de São João do Porto. É uma surpresa, pois Quintana é um atleta fantástico ao nível físico. Mas por vezes existem falhas no organismo. Vamos aguardar pelo evoluir da situação", considerou Augusto Roxo.