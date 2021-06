Barcelona bate Nantes e defronta Aalborg na final da Liga dos Campeões de andebol

O FC Barcelona bateu este sábado o Nantes, por 31-26, e vai disputar no domingo a final da Liga dos Campeões de andebol frente ao estreante Aalborg, que eliminou o Paris Saint-Germain, em Colónia, na Alemanha.

A segunda meia-final teve um duelo luso, tendo o pivô Luís Frade, do FC Barcelona, levado a melhor sobre o lateral Alexandre Cavalcanti, do Nantes, que no domingo defronta o Paris Saint-Germain para a atribuição do 3.º lugar.

O FC Barcelona, que disparou no marcador nos últimos 10 minutos, volta a ter a oportunidade de conquistar o seu 10.º título, primeiro após 2015, menos de seis meses após ter perdido a final da edição anterior frente aos alemães do THW Kiel (33-28).

O adversário do FC Barcelona na final (17:00 em Lisboa) é o estreante Aalborg, que afastou o FC Porto no play-off, e que se pode tornar no primeiro clube dinamarquês a colocar o seu nome no registo dos vencedores da competição.

O FC Barcelona, com o guarda-redes Gonzalo Pérez de Vargas em destaque (17 defesas), entrou bem no jogo (6-3, aos 10 minutos), com Dika Mem letal nas ações ofensivas (3 golos), mas o Nantes reduziu para um golo aos 9-8, aos 20 minutos.

A formação catalã voltou a abrir vantagem para três golos aos 12-9, aos 23 minutos, mas a equipa francesa voltou a reagir e a reduzir para a diferença mínima, aos 12-11, com cinco minutos para jogar antes de fechar a primeira parte.

A diferença voltou a abrir para três golos aos 15-12, à entrada do último minuto da primeira parte, e ainda antes de o relógio chegar a zeros Baptiste Damatrin reduziu para 15-13 para o Nantes, estabelecendo o resultado ao intervalo.

No início da segunda parte, as ações defensivas do Nantes conseguiram desacelerar a ofensiva do FC Barcelona e a formação francesa conseguiu empatar aos 17-17, com 38 minutos de jogo, lançando a incerteza quanto ao evoluir do marcador.

A partir deste momento, o equilíbrio, muito por culpa das ações dos guarda-redes Gonzalo Pérez de Vargas e Emil Nielsen, marcou presença no jogo até aos 20-19, altura em que o FC Barcelona, mais fluido no seu ataque, disparou com um parcial de três golos para os 23-19.

O FC Barcelona abriu para uma vantagem de seis golos aos 29-23, com quatro minutos para jogar, que lhe permitiu gerir e fechar o jogo aos 31-26, validando a presença na final de domingo.

Dika Mem, com seis golos, foi o melhor marcador do FC Barcelona, tendo o pivô luso Luís Frade contribuído com um, enquanto no Nantes esse papel pertenceu a Valero Rivera Folch, também com seis. Alexandre Cavalcanti marcou dois dos golos do Nantes.