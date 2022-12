Barcelona bate o FC Porto e conquista a primeira Supertaça Ibérica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Está encontrado o primeiro vencedor da primeira Supertaça Ibérica. Sem grandes surpresas, o Barcelona, campeão espanhol e europeu, bateu em Málaga o campeão nacional FC Porto por 32-24 e levantou o troféu.Com o Pavilhão Ciudan Jardín bem composto, o início de jogo foi marcado pelo equilíbrio fruto das boas exibições dos guarda-redes Vargas (Barça) e Frandsen (FC Porto). Ainda assim, foram os catalães a confirmar a superioridade e saíram para o intervalo a vencer por 14-10. Na 2ª parte, os dragões conseguiram reduzir a desvantagem para dois golos (17-15), mas um parcial de 5-0 colocou o Barça a vencer por 21-15, arrumando a questão do título.Até fim do jogo, e já afetado animicamente, o FC Porto viu o Barça aumentar a vantagem, terminando o resultado em 32-24. O francês Dika Mem (8 golos) foi a dor de cabeça do FC Porto, equipa que teve em Pedro Valdés (6 golos) o seu melhor marcador.1º - Barcelona2º - FC Porto3º - Granollers4º - Sporting