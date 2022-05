Belenenses garante Europa

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Um dia depois do FC Porto conquistar o tricampeonato e garantir a presença na Liga dos Campeões da próxima época, a penúltima jornada concluiu-se ontem com o Belenenses a vencer (31-26) o Avanca e a assegurar o seu regresso às competições europeias, ao posicionar-se num definitivo 4º lugar. Os azuis do Restelo deverão ser obrigados a disputar duas pré-eliminatórias para chegarem à fase de grupos da Liga Europeia.

Já o Sporting, que ganhou (36-27) na Horta (Açores), repetiu o 2º lugar do Campeonato e em princípio – a Champions não está descartada –, deverá estar na fase de grupos da Liga Europeia, tal como o Benfica, que acaba em 3º.