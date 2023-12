Bélone Moreira antevê Supertaça: «São quatro equipas de grande qualidade e qualquer uma pode levantar o troféu»

O capitão da equipa de andebol do Benfica disse esta sexta-feira, em Santo Tirso, que a sua equipa quer vencer a Supertaça masculina, prevendo "um jogo muito difícil com o Marítimo" este sábado.

Bélone Moreira deu uma conferência de imprensa com os capitães das outras equipas presentes para ali discutir o troféu, Diogo Valério, do Marítimo, Salvador Salvador, do Sporting, e Daymaro Salina, do FC Porto. "Todos queremos levantar o troféu", resumiu.

O capitão do Benfica, que venceu a última edição da Supertaça, observou que "são dois jogos de tudo ou nada" e que só a vitória interessa. "Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, porque o Marítimo tem muita qualidade e jogadores de alto nível. Já os defrontámos no campeonato e por isso há poucas surpresas", acrescentou.

Diogo Valério, guarda-redes do Marítimo, recordou que é a primeira vez que o Marítimo participa na Supertaça e considerou que "os outros três clubes têm mais pressão para levantar o troféu".

A conquista da Supertaça seria "um orgulho" para a equipa madeirense, mas antes disso há uma meia-final com o Benfica, marcada para as 15:00 deste sábado, no Pavilhão Municipal de Santo Tirso. "Temos os pés bem assentes no chão e sabemos que o Benfica é favorito. Queremos jogar sem pressão e fazer o nosso jogo de acordo com o plano definido. Queremos criar dificuldade aos Benfica e discutir o jogo até ao final", sintetizou Digo Valério.

Bélone Moreira, porta-voz das ambições do Benfica, disse que os encarnados vão "fazer tudo para ganhar" e manifestou ainda a esperança de que o pavilhão esteja "repleto". "Já nos defrontámos para o campeonato e sabemos que o resultado foi muito atípico [vitória na Luz por 44-28], pois não revela o valor das duas equipas", considerou.

O lateral encarnado espera "poucas surpresas" frente ao Marítimo: "Sabemos com o que podemos contar, mas a outra equipa também. Vai ser um jogo de alto nível. Esperamos casa cheia e apelos aos adeptos do andebol para virem ver, porque esta Supertaça vai ser fantástica".

"Foi um resultado muito atípico, que não espelha a nossa qualidade", corrobora Diogo Valério, referindo-se ao jogo entre as duas equipas para o campeonato, notando que os madeirenses cometeram "muitos erros" e agora querem "retificar" o que fizeram..

Depois da meia-final entre o Benfica e o Marítimo, defrontam-se FC Porto, campeão nacional, e Sporting, líder invicto do presente campeonato, num encontro que tem o sabor de uma final antecipada. Esta perspetiva, porém, foi rejeitada pelos quatro capitães.

Para Bélone Moreira, "são quatro equipas de grande qualidade e qualquer uma pode levantar o troféu".

Diogo Valério concorda, mas admitiu que "o Marítimo parte um pouco atrás dos três grandes" e a ambiciona ser a "quarta melhor equipa do país".