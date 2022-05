Bélone Moreira e o Benfica na Liga Europeia: «Acreditamos que é possível levantar o troféu»

Os andebolistas do Benfica Bélone Moreira e Rogério Moraes acreditam na conquista da Liga Europeia, que se disputa este fim de semana na Altice Arena, em Lisboa, apesar da maior inexperiência em relação aos adversários na final four.



Em declarações à agência Lusa, Bélone Moreira ressalvou o fator casa para demonstrar a crença na vitória, enquanto Rogério Moraes considerou que o Benfica já superou as expectativas e que, agora, reparte idênticas possibilidades de êxito com os adversários. "Valorizamos muito poder contar com os nossos adeptos para lutar pelo título. É muito valioso e estamos ansiosos para que chegue. Acreditamos muito no nosso trabalho, no nosso treinador e acreditamos que é possível levantar o troféu", disse Bélone Moreira.

O internacional português, de 31 anos, lembrou que, apesar de o Benfica não ter tanta história em fases tão adiantadas de competições europeias como os adversários, conta com "jogadores com bastante experiência e um treinador muito titulado", o que "puxa pelos outros jogadores" e "dá confiança" contra a "imensa qualidade" dos opositores. "[Sentimos] Ansiedade e nervosismo, mas sempre pelo lado positivo, ou seja, de nunca mais chegar o dia. Queremos mostrar e estar naquele pavilhão com os nossos adeptos, queremos jogar e acreditamos mesmo muito que podemos ganhar. Toda a gente está com esse sentimento e trabalhamos todos os dias para que esse dia chegue", reforçou.

Sobre os polacos do Wisla Plock, adversário nas meias-finais da prova, Bélone Moreira elogiou a "excelente equipa que, para além de grandes jogadores, de forma coletiva é extraordinária", com "muita qualidade e competência", mas salientou que as águias vão "apostar as cartadas todas", em mais um passo na caminhada desta Liga Europeia. "No início da época, esperamos sempre que podemos chegar longe, mas sabemos que as coisas se fazem passo a passo. Tínhamos um longo caminho a percorrer, sabíamos exatamente quais eram os passos e trabalhamos só para esses passinhos. Sabíamos que podíamos chegar aqui e, aqui chegados, acreditamos nas nossas capacidades de que podemos lá chegar", explicou o central, que representa o Benfica há sete épocas.

Já Rogério Moraes acredita que os encarnados superaram "muitas expectativas", uma vez que o objetivo inicial assentava na qualificação para a fase de grupos e que, "com muitos altos e baixos na época", lograram "chegar num lugar bem distante" da prova. "Agora, na 'final four' tudo é possível. Temos estado a trabalhar para tentar o primeiro lugar, ainda para mais jogando em casa. Temos um pouco de responsabilidade de estar a receber essa competição, que vai ser um dos melhores eventos do andebol europeu, por ser num país tão deslumbrante como é Portugal. Vai ser incrível", salientou o pivô.

Com duas Ligas dos Campeões no palmarés, conquistadas ao serviço dos macedónios do RK Vardar, Rogério Moraes acumula experiência em fases decisivas de competições europeias, nas quais aponta que "a equipa favorita nunca ganha" e, assim, o Benfica tem as suas hipóteses de surpreender a concorrência e vencer a competição em casa. "Não somos a equipa favorita, mesmo a jogar em casa. Sabemos do nosso lugar, mas as quatro equipas têm 25% de chances de ganhar. Vamos trabalhar com esses 25% de chances, um passo de cada vez, trabalhar para o primeiro jogo e depois veremos o que pode acontecer", afirmou o internacional brasileiro, em época de estreia nos lisboetas.

Jogar com o apoio do público é "um extra" para a equipa, com Rogério Moraes a dizer que "é uma vitória para o Benfica e para o andebol português trazer uma competição de alto nível para Portugal", sendo mesmo "a cereja no topo do bolo" do andebol luso. "Estamos a usar os jogos da Liga para dar ritmo e confiança a todos os jogadores, para conseguir chegar às competições importantes, onde ainda estamos a lutar por títulos -- a Liga Europeia e a Taça de Portugal -, e fazer um bom trabalho no final", sentenciou.

O Benfica defronta o Wisla Plock no sábado, pelas 17h30, depois de Magdeburgo e RK Nexe abrirem a 'final four', às 15h, na Altice Arena, em Lisboa.

No mesmo palco, os vencedores das duas partidas defrontam-se na final, no domingo, às 18h, enquanto os derrotados decidem o terceiro classificado a partir das 15h30.