Benfica a conta-gotas de Nantes

O Benfica voou ontem, desde Nantes até Lisboa, a conta-gotas, pois os jogadores não viajaram juntos, devido ao reagendamento das passagens aéreas. Na véspera, já depois da derrota com o Nantes na Liga Europeia, as águias ficaram retidas, devido a ameaça de bomba, que obrigou à evacuação do aeroporto da cidade francesa. O treino de ontem foi cancelado na Luz, mas não foi ponderado o reagendamento do jogo grande da 9ª jornada do campeonato, a receção ao ABC. Só se o regresso da comitiva não for feito com sucesso, as águias solicitarão um adiamento.

Carneiro regressa ao Vitória

A abrir a mesma ronda, o líder Sporting, que oficializou ontem a contratação do pivô congolês Chris Moga (ex-Póvoa AC), visita hoje Guimarães para defrontar o Vitória, em jogo de grandes emoções para Carlos Carneiro, diretor dos leões, que regressa ao primeiro clube da sua formação.