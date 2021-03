Benfica adiciona camisola de homenagem a Quintana ao acervo do Museu Cosme Damião

A camisola usada pelo espanhol Arnau García no passado dia 2 de março, na vitória da equipa de andebol do Benfica sobre o Maia/ISMAI, em homenagem ao antigo guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional Alfredo Quintana, será adicionada ao acervo do Museu Cosme Damião.

A informação foi avançada esta sexta-feira através da página oficial do Museu do Benfica no Twitter. "Para que a memória nunca se apague", pode ler-se na referida nota.