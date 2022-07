Benfica anuncia contratação de Arnaud Bingo, ex-jogador do Sporting

O ponta francês Fred Arnaud Bingo vai regressar a Portugal para representar a equipa de andebol do Benfica, depois de ter vestido as cores do Sporting entre 2019 e 2021, anunciaram este domingo as águias.

O ponta gaulês de 34 anos, que tem no currículo um Mundial, uma Liga dos Campeões e uma Supertaça francesa, chega proveniente do Tremblay HB, de França.

"O Benfica, para mim, é um dos maiores clubes do país e dos melhores do mundo atualmente. Já ganhei alguns troféus. Ganhei a Liga dos Campeões com o Montpellier e fui Campeão do Mundo com a seleção francesa. É por isso que estou aqui, para acrescentar a minha experiência e lutar pelo Benfica. É importante ganhar o título, é difícil, mas podemos fazê-lo com esta equipa", expressou Fred Arnaud, citado pelo Benfica.

Pelo Sporting, o ponta apontou 165 golos num total de 88 jogos oficiais.

O Benfica venceu a Liga Europeia de andebol na última época.