Benfica após derrota na final da Taça de andebol: «Tivemos uma arbitragem absolutamente miserável»

Foi num tom bastante crítico para com a equipa de arbitragem que Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, analisou a derrota sofrida pelas águias na final da Taça de Portugal diante do FC Porto. Em declarações à BTV, o dirigente encarnado disse mesmo que nunca tinha visto algo assim, especialmente por conta das 12 exclusões que se registaram na partida desta noite.





"Em relação ao jogo de hoje, acho que o Benfica tentou equilibrar o jogo frente a um FC Porto fortíssimo. Sem pôr em causa a vitória e a qualidade do FC Porto, acho que tivemos uma arbitragem absolutamente miserável, que condicionou o jogo. Tivemos 12 exclusões, foram 24 minutos em 60 com menos um jogador, foram 40% do tempo. A Federação e a arbitragem... nunca vi isto num jogo de andebol, com três e quatro jogadores de campo fora ao mesmo tempo. Isto não põe em causa o facto de termos de rever os nossos processos, temos alguma culpa própria em lances que podiam ter dado outro equilíbrio à partida", referiu, em declarações à BTV."O Chema Rodríguez está a fazer um trabalho no andebol que é notável. Por vezes, é perseguido pelas arbitragens. Não sei bem porquê, mas talvez por ser cidadão espanhol. Às vezes, temos uma cultura desportiva em Portugal que é preconceituosa, pois ele não fez nada para ser expulso. Não podemos criticar a equipa, que lutou até ao limite. Mesmo a jogar em desvantagem, o Benfica conseguiu manter o marcador numa perspetiva de recuperação para conquistar a Taça de Portugal, que era um desejo enorme desta equipa para oferecer aos adeptos".Olhando para a temporada que agora terminou, o 'vice' encarnado assume que algo tem de mudar e assume a necessidade de uma profunda reflexão. "Do ponto de visto daquilo que é a dimensão interna das modalidades, temos de refletir no que foi esta época desportiva. O futsal ainda está em aberto, mas todas as outras modalidades [andebol, basquetebol, hóquei em patins e voleibol] terminaram. Com exceção do voleibol e das equipas femininas, penso que ficámos aquém daquilo que podíamos fazer. Na próxima época desportiva temos de ser mais competentes. A mensagem é de necessidade de refletirmos no que foi o trajeto das modalidades de pavilhão nesta época desportiva. Uma reflexão muito urgente na forma como formamos os plantéis, como montamos as nossas equipas. O Benfica e os adeptos exigem que façamos essa reflexão de forma detalhada", completou.