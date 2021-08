Benfica bate Ademar León em Viseu

O Benfica entrou a ganhar (34-27) no Torneio Internacional de Viseu, ao cilindrar na noite desta sexta-feira os espanhóis do Ademar León.





Foi um jogo de sentido único, com os encarnados a apresentarem muita maturidade e qualidade com os seus reforços, com Kallman, Kljun e Borges no sete inicial.A vencerem ao intervalo (17-13), as águias dominaram o adversário com boa eficácia no ataque e uma defesa sólida e este domingo defrontam o Sporting, no dérbi que encerra a competição.Os encarnados ambicionam a conquista da prova, desde que somem a sua segunda vitória e fiquem com melhor desempate, no que diz respeito à diferença entre golos marcados e sofridos, em relação aos franceses do Chambéry.