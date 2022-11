Benfica bate FC Gaia na Luz

O Benfica venceu esta sexta-feira o FC Gaia na Luz, por 33-24, em encontro a contar para a 9.ª jornada do campeonato.Num encontro em que as águias não contaram com o seu técnico Chema Rodríguez no banco, após ter apanhado um jogo de castigo devido aos protestos na derrota no Dragão diante o FC Porto, ao intervalo já lideravam por 19-12.Com seis golos, Demis Grigoras foi o melhor marcador dos encarnados. Do lado gaiense, Vasco Costa destacou-se com cinco tiros certeiros.Consulte aqui a ficha do jogo"O bom de andar a jogar duas vezes por semana é não haver muito tempo para pensar no passado e há é que reagir. Estávamos com muita ambição e desejo de corrigir o que havia corrido menos bem no jogo do fim de semana passado frente ao FC Porto. Queríamos dizer claramente que estamos vivos, estamos cá, acreditamos e continuamos na luta. Continuamos a perseguir o objetivo que assumimos desde o início e vamos atrás dele", atirou o adjunto Luís Cruz, ao site das águias.