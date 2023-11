Benfica cede no último segundo frente ao Rhein-Neckar Lowen

O Benfica perdeu (35-36), esta terça-feira, no último segundo da receção aos alemães do Rhein-Neckar Lowen, em jogo da 3.ª jornada do Grupo A da Liga Europeia.Os germânicos dominaram grande parte da partida por margem larga, chegando na frente do marcador ao intervalo (19-15), para depois aumentarem na segunda uma vantagem que chegou a ser de 8 golos (25-17).As águias encetaram uma recuperação épica, viraram o resultado, mas deixaram-se empatar (35-35).Com bola de ataque para os encarnados quando faltavam 15 segundos para o final do jogo, os alemães estavam reduzidos a quatro jogadores de campo, depois de sofrerem duas exclusões, mas na marcação de um livre de 9 metros, o Benfica perdeu a bola e sofreu o contra-golpe.Com este resultado, o Benfica fica mais longe da passagem à próxima fase, ao ocupar o 3.º lugar do Grupo A (2 pontos), atrás do Rhein-Neckar Lowen (6) e dos franceses do Nantes (4), que bateram (31-27) os dinamarqueses do Kristianstad (0).Também em jogo realizado ao final da tarde, o ABC pedeu (25-32) na receção aos dinamarqueses do Skjern, na 3.ª jornada do Grupo D, enquanto os croatas do Nexe superaram (39-28) os eslovacos do Povazska Bystrica.Lidera o Nexe (6 pontos), seguido do Skjern (4), ABC (2) e Povazska Bystrica.