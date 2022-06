Benfica comunica saída do internacional brasileiro Rogério Moraes

Rogério Moraes está de saída para a Alemanha após uma época na Luz. O Benfica oficializou o fim da ligação do internacional brasileiro que ajudou a levantar uma inédita Liga Europeia de andebol para o clube, prometendo voltar."É um até já. Agradeço a camisola. Eu saio daqui mas fica um benfiquista. É um benfiquista que está a ir embora que, com certeza, vai voltar", explicou à BTV.O jogador, de 28 anos, vai envergar as cores do Melsungen, na Bundesliga. Comoadiantou, o pivô bósnio Vladimir Vranjes irá chegar para substituir Rogério.