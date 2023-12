Benfica contrata ponta-direita brasileira

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação de Duda, ponta-direita brasileira de 24 anos que chega proveniente do Pinheiros."Estou muito feliz por ter sido contratada pelo Benfica. Era um grande objetivo que eu tinha traçado desde o início do ano e fiquei muito feliz por tê-lo alcançado agora no final, ainda mais pela grandiosidade deste clube. A escolha de vir para cá também foi pela língua, por estar mais próxima do Brasil, e acho que isso vai facilitar bastante. Quero conhecer as minhas companheiras de equipa rapidamente para me adaptar e poder jogar, que é para isso que eu vim", destacou em declarações ao site das águias.