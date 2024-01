Benfica defronta turcas do Yalikavaspor na Taça Europeia femina de andebol

O Benfica vai defrontar as turcas do Armada Praxis Yalikavaspor nos quartos de final da Taça Europeia feminina de andebol, determinou esta terça-feira o sorteio realizado em Colónia, na Alemanha.

As águias começam por receber a formação turca a 9 ou 10 de março, e disputam a segunda mão uma semana depois, a 16 ou 17 de março, na Turquia.

Caso consiga superar a eliminatória dos quartos, o Benfica defrontará nas meias-finais, cujo emparelhamento também ficou hoje definido, o vencedor do embate entre as eslovacas do MSK Iuventa Michalovce e as holandesas do Cabooter Handball Venlo.

As meias-finais da competição estão previstas para 20 e 21 (primeira mão) e 27 e 28 de abril.

Para chegar a esta fase, o Benfica eliminou as austríacas do SC Ferlach (segunda ronda), o HC Neistin, das Ilhas Feroé (16 avos de final) e as gregas do Pylaias Salónica (oitavos de final), fase em que o Madeira SAD foi eliminado pelo Elche.