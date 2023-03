Benfica e Sporting com duelos exigentes

Os oitavos de final da Liga Europeia arrancam hoje, com Benfica e Sporting a terem adversários bem exigentes. As águias, detentores do troféu conquistado na época passada em Lisboa, têm pela frente o Flensburg-Handewitt, 5º classificado da liga alemã que chega à Luz como favorito, depois de ter dominado o Grupo B, onde perdeu só uma vez. Mas nada que assuste o técnico Chema Rodríguez. “Estamos num bom momento de forma para poder enfrentar todos os desafios que se aproximam. Temos de aproveitar todos os momentos que tivermos para virar a eliminatória a nosso favor. Vamos tentar aproveitar o fator casa no primeiro jogo”, observou.

Já o Sporting inicia os ‘oitavos’ no pavilhão dos bascos do Bidasoa Irun, sexto classificado da Liga espanhola. “Eles têm um plantel experiente e um jogador que foi dos melhores do mundo, o Julen Aginagalde, que conheço bem pois foi meu colega de equipa. Temos de ter consciência que são dois jogos e nada se decide em Espanha, queremos deixar as nossas aspirações intactas. Temos de trazer o jogo para Alvalade para decidir cá a eliminatória”, analisou Ricardo Costa.