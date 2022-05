Benfica-Magdeburgo, em direto

há 4 horas 13:33

Chema Rodríguez: «Parecia que jogávamos este tipo de jogos sempre»

Chema Rodríguez, treinador do Benfica, levou as águias à final da Liga Europeia de andebol e revelou-se contente pela qualificação no Altice Arena, após eliminação do Wisla Plock.



"Estou muito feliz pela vitória, pela minha equipa e pelos jogadores. É um sonho para nós estar na final e tentar ganhar este troféu. Estou muito orgulhoso. Eles deram 100%, não só hoje, mas todos os dias. Portámo-nos como uma família verdadeira e tentaremos tudo para vencer, frente a uma poderosa equipa como o Magdeburgo. Fizemos um grande jogo. É difícil jogar com a pressão de estar em casa, com os nossos adeptos, e contra uma grande equipa como o Wisla Plock, que tem muita experiência. Parecia que jogávamos este tipo de jogos sempre", frisou.