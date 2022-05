Benfica na final da Liga Europeia

O Benfica qualificou-se este sábado para a final da Liga Europeia, ao bater (26-19) os polacos do Wisla Plock, na Final-4 da competição, que termina hoje no Altice Arena, em Lisboa.Com uma defesa intratável, bem escudada no guarda-redes Sergey Hernandez, as águias dominaram desde os minutos iniciais, também com grande exibição e pontaria de Petar Djordjic, autor de 9 golos, bem secundado por Lazar Kukic (5).Os encarnados defrontarão este domingo (18h00) os alemães do Magdeburg, que bateram (34-29) os croatas do Nexe.