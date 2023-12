Benfica na final da Supertaça de andebol

O Benfica é o primeiro finalista na Supertaça de Santo Tirso, ao vencer (37-31) este sábado o Marítimo, numa das 'meias', que se completarão com um Sporting-FC Porto.Os encarnados foram superiores na primeira parte (17-16) perante boa réplica da turma do Funchal, mas após o início do tempo complementar criaram uma vantagem mais confortável no marcador e controlaram o adversário, sem grande capacidade de resposta.O Benfica teve no alemão Ole Rahmel o maior trunfo no ataque, com 11 golos, secundado pelo espanhol Sanchez-Migallon e pelo romeno Demis Grigoras, com 5 cada.Pelo Marítimo, Délcio Pina foi o mais inconformado, com 14 golos, cotando-se como melhor marcador do encontro.