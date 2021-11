Benfica nega "discriminação" na entrega de bilhetes ao Sporting para o dérbi em andebol

O Benfica negou as acusações do Sporting e garantiu que "colocou à disposição" dos adeptos leoninos os bilhetes que "pelo regulamento" devem ser entregues ao clube adversário.O clube verde e branco afirmou que as águias exigiram a comunicação prévia dos dados pessoais dos adeptos que pretendessem assistir ao dérbi em andebol, marcado para amanhã na Luz, como forma de emitir os ingressos. Em resposta, os encarnados sublinharam que "estes acessos foram disponibilizados exatamente nas mesmas condições oferecidas a todos os adversários que esta época vieram jogar à Luz (...), uma prática e um procedimento que o clube aplica aos próprios adeptos do Sport Lisboa e Benfica, quer quando joga em casa, quer quando joga fora."A finalizar o comunicado, o Benfica diz ter "total disponibilidade para enviar imediatamente os bilhetes que se encontram reservados aos adeptos da equipa adversária logo que o Sporting Clube de Portugal entenda enviar os dados solicitados."O Sport Lisboa e Benfica esclarece relativamente ao dérbi de andebol marcado para amanhã que colocou à disposição dos adeptos do Sporting Clube de Portugal os bilhetes que pelo regulamento devem ser entregues ao clube adversário.Mais informa que estes acessos foram disponibilizados exatamente nas mesmas condições oferecidas a todos os adversários que esta época vieram jogar à Luz. A saber, a identificação do adepto que adquire esse mesmo ingresso.Uma prática e um procedimento que o Clube aplica aos próprios adeptos do Sport Lisboa e Benfica, quer quando joga em casa, quer quando joga fora, não havendo por isso, e como bem se atesta, qualquer espaço para discriminação, seja de que natureza for.O Sport Lisboa e Benfica sublinha total disponibilidade para enviar imediatamente os bilhetes que se encontram reservados aos adeptos da equipa adversária logo que o Sporting Clube de Portugal entenda enviar os dados solicitados, os quais serão tratados no estrito cumprimento da legislação, cujo espírito visa garantir a total segurança dos adeptos do Benfica e daqueles que nos visitam.