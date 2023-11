O Benfica disse adeus à Liga Europeia, ao perder esta noite na Luz diante do Nantes, em jogo da quinta jornada do Grupo A.Os encarnados tinham uma missão difícil, pois precisavam de vencer os franceses por uma diferença superior a nove golos para manterem as hipóteses de passar à Main-Round. Tal não aconteceu, como saíram derrotados por 38-34.O Benfica é terceiro lugar do grupo, só com dois pontos, sendo que o Nantes é segundo com oito e o líder, Rhein-Neckar, com 10.No Grupo D, o ABC, que já estava afastado da fase seguinte antes desta jornada, bateu em casa os eslovacos do Povazska Bystrica por 31-26.