Benfica perde mais um titular: Guarda-redes Mike Jensen ruma ao Veszprém

Depois do sérvio Petar Djordjic e do israelita Yoav Lumbroso, o Benfica continua a reduzir a folha salarial face à temporada abaixo das expetativas e confirmou esta sexta-feira a saída de mais um titular: Mike Jensen, guarda-redes dinamarquês de 28 anos, ruma ao andebol húngaro para representar o Veszprém, um cenário já avançado em dezembro "O Sport Lisboa e Benfica informa que aceitou uma proposta do clube húngaro Veszprém para a transferência a título definitivo do guarda-redes de andebol Mike Jensen. O Clube deixa votos de sucesso para o atleta dinamarquês", escreveu o clube no site oficial.