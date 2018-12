Benfica preparada para colmatar lesão de Pedro Seabra

Depois de um jogo bastante desgastante na Maia, no sábado – triunfo apertado (30-29) –, o Benfica volta a entrar em ação já amanhã, numa receção ao sempre irreverente Madeira SAD em que as águias não poderão contar com Pedro Seabra, que se lesionou no braço esquerdo. "Não sabemos a extensão da lesão nem o tempo de paragem. Ele está entregue ao departamento médico", comentou o adjunto Pedro Vieira, que espera dificuldades frente ao 7º classificado.

"O ano passado também se pensava que o Madeira SAD estava um pouco abaixo das expectativas e acabou por fazer um bom campeonato. Os duelos com esta equipa são sempre perigosos e às vezes decidem campeonatos. É um rival que nos merece todo o respeito", sublinhou o treinador, que vê o seu grupo com energia após o último embate duro: "Na Maia não fizemos o nosso melhor jogo, mas os nossos atletas estão preparados. O Madeira SAD é sempre perigoso nos seus sistemas defensivos. Alterna com defesas profundas e mais recuadas. Vamos precisar de ter um ataque muito bem pensado para tomar as melhores decisões."

Arthur Patrianova garante que o grupo vai saber lidar com a baixa de Seabra: "Estamos preparados para colmatar essa lesão. A nossa equipa tem muita qualidade e tem vários jogadores polivalentes."