Benfica pronto para o dérbi: «O mais importante é estar bem na defesa»

Se por um lado o Sporting quer manter o pleno de vitórias no campeonato, do outro está um Benfica que, após um arranque de temporada irregular, ambiciona derrotar o eterno rival no sábado na Luz, e relançar o campeonato."É um jogo muito complicado, contra o Sporting, e temos de fazer as coisas muito bem. O mais importante é estar bem na defesa, ter uma defesa compacta que nos permita correr. Necessitamos de melhorar as nossas prestações na defesa", comentou o técnico Jota González, em declarações ao site das águias, deixando a receita para o dérbi."Vamos defrontar uma equipa muito completa, com um potencial tremendo no ataque. Têm um jogo muito agressivo que temos de tentar controlar. Perdemos o jogo europeu, onde faltou sorte, mas estamos a jogar melhor no campeonato. Estamos a jogar bem e a dar uma boa imagem. Que os adeptos venham e que nos apoiem, estes jogos são sempre especiais", destacou o treinador espanhol, que chegou esta temporada à Luz para suceder a Chema Rodríguez.O encontro arranca às 19h00 deste sábado na Luz