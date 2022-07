Benfica renova com internacional brasileiro Luciano Silva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou o prolongamento de contrato com Luciano Silva, internacional brasileiro de 22 anos. O jogador fica na Luz até 2024."É uma satisfação imensa fazer parte de um clube como o Benfica, prestigiado e admirado pelo Mundo inteiro, não só no futebol, mas também no andebol. Quando cá cheguei, fui muito bem recebido e os meus olhos começaram a brilhar, conforme fui conhecendo mais", vincou Luciano em declarações à BTV.O lateral-esquerdo que chegou em 2020 ainda não esqueceu a conquista da Liga Europeu, um troféu inédito alcançado este ano e que nenhuma formação lusa havia conseguido."Posso procurar, mas acho que nunca vou conseguir encontrar palavras que descrevam esse momento especial e essa sensação. Só quem estava lá sentiu a emoção. Que consigamos fazer coisas ainda melhores", declarou.